«Хетафе» выиграл у «Мальорки»
«Хетафе» переиграл «Мальорку» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.
В первом тайме нападающий Мартин Сатриано оформил дубль. В начале второй половины защитник Саид Ромеро довел счет до крупного, однако почти сразу гости отыграли один мяч — отличился полузащитник Омар Маскарель.
«Хетафе» набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Мальорка» идет на 18-й строчке — 39 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|
2
|Реал
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|
3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|
4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|
5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|
6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|
7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|
8
|Р. Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|
9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|
10
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|
11
|Р. Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36-42
|43
|
12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|
14
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|
15
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|
16
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|
17
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|
18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|
19
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37-52
|39
|
20
|Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|20:00
|Сельта – Леванте
|2 : 3
|12.05
|21:00
|Бетис – Эльче
|2 : 1
|12.05
|22:30
|Осасуна – Атлетико
|1 : 2
|13.05
|20:00
|Эспаньол – Атлетик
|2 : 0
|13.05
|20:00
|Вильярреал – Севилья
|2 : 3
|13.05
|22:30
|Алавес – Барселона
|1 : 0
|13.05
|22:30
|Хетафе – Мальорка
|3 : 1
|14.05
|20:00
|Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|14.05
|21:00
|Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|14.05
|22:30
|Реал – Овьедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|26
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|31
|2
|5
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|21
|1
|6
Новости