«Хетафе» выиграл у «Мальорки»

«Хетафе» переиграл «Мальорку» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

В первом тайме нападающий Мартин Сатриано оформил дубль. В начале второй половины защитник Саид Ромеро довел счет до крупного, однако почти сразу гости отыграли один мяч — отличился полузащитник Омар Маскарель.

«Хетафе» набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Мальорка» идет на 18-й строчке — 39 очков.