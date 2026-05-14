Сегодня, 00:33

«Хетафе» выиграл у «Мальорки»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Хетафе» переиграл «Мальорку» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:1. Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

В первом тайме нападающий Мартин Сатриано оформил дубль. В начале второй половины защитник Саид Ромеро довел счет до крупного, однако почти сразу гости отыграли один мяч — отличился полузащитник Омар Маскарель.

«Хетафе» набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Мальорка» идет на 18-й строчке — 39 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.
13 мая, 22:30. Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе)
Хетафе
3:1
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Хетафе
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 30 1 5 91-32 91
2
 Реал 35 24 5 6 70-33 77
3
 Вильярреал 36 21 6 9 67-43 69
4
 Атлетико 36 20 6 10 60-39 66
5
 Бетис 36 14 15 7 56-44 57
6
 Сельта 36 13 11 12 51-47 50
7
 Хетафе 36 14 6 16 31-37 48
8
 Р. Сосьедад 35 11 11 13 54-55 44
9
 Атлетик 36 13 5 18 40-53 44
10
 Севилья 36 12 7 17 46-58 43
11
 Р. Вальекано 35 10 13 12 36-42 43
12
 Валенсия 35 11 9 15 38-50 42
13
 Эспаньол 36 11 9 16 40-53 42
14
 Осасуна 36 11 9 16 43-47 42
15
 Алавес 36 10 10 16 42-54 40
16
 Эльче 36 9 12 15 47-56 39
17
 Леванте 36 10 9 17 44-59 39
18
 Мальорка 36 10 9 17 44-55 39
19
 Жирона 35 9 12 14 37-52 39
20
 Овьедо 35 6 11 18 26-54 29
Результаты / календарь
12.05 20:00 Сельта – Леванте 2 : 3
12.05 21:00 Бетис – Эльче 2 : 1
12.05 22:30 Осасуна – Атлетико 1 : 2
13.05 20:00 Эспаньол – Атлетик 2 : 0
13.05 20:00 Вильярреал – Севилья 2 : 3
13.05 22:30 Алавес – Барселона 1 : 0
13.05 22:30 Хетафе – Мальорка 3 : 1
14.05 20:00 Валенсия – Р. Вальекано - : -
14.05 21:00 Жирона – Р. Сосьедад - : -
14.05 22:30 Реал – Овьедо - : -
Килиан Мбаппе
Реал

 24
Ведат Муричи
Мальорка

 22
Анте Будимир
Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья

Хетафе

 10
Арда Гюлер

Реал

 9
И К Ж
Пате Сисс

Райо Вальекано

 26 2 8
Федерико Виньяс

Овьедо

 31 2 5
Нобель Менди

Райо Вальекано

 21 1 6
