Дубль Майораля принес «Хетафе» победу над «Мальоркой»

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«Хетафе» обыграл «Мальорку» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Дубль в составе победителей оформил Борха Майораль.

«Хетафе» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 17 очков в 15 матчах. «Мальорка» находится на 11-й строчке (19 очков).