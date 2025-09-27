«Хетафе» и «Леванте» сыграли вничью в ла лиге

«Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Леванте» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 26-й минуте открыл нападающий гостей Иван Ромеро. Хозяева отыгрались благодаря голу Хуана Иглесиаса на 57-й минуте.

«Хетафе» (11 очков) занимает пятое место в ла лиге. «Леванте» (5) идет 16-м в турнирной таблице.