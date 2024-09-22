«Хетафе» сыграл вничью с «Леганесом» в матче ла лиги

«Хетафе» в матче 6-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

Игра прошла в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

В составе гостей гол в середине 2-го тайма забил защитник Хорхе Саенс, хозяева отыгрались благодаря точному удару Борхи Майораля.

После этой встречи «Хетафе» с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, находясь в зоне вылета. «Леганес» с 6 очками — на 11-й строчке.