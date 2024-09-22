«Хетафе» сыграл вничью с «Леганесом» в матче ла лиги
«Хетафе» в матче 6-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.
Игра прошла в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
В составе гостей гол в середине 2-го тайма забил защитник Хорхе Саенс, хозяева отыгрались благодаря точному удару Борхи Майораля.
После этой встречи «Хетафе» с 4 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, находясь в зоне вылета. «Леганес» с 6 очками — на 11-й строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
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|
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|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
4
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
7
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
8
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
9
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
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|7
|
11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
12
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
14
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
16
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
18
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
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|2
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|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|2 : 1
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|2 : 0
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|4 : 1
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|1 : 1
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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