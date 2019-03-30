"Хетафе" - "Леганес": видеотрансляция матча - в 15.00

В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 30 марта, "Хетафе" принимает "Леганес".

"Хетафе" занимает четвертое место в чемпионате Испании, имея в активе 46 очков. У "Леганеса" 33 очка и 14-е место.

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Следить за матчем "Хетафе" – "Леганес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

"Хетафе" – "Леганес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 29-й тур, 30 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 15.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей