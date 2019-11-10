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«Хетафе» и «Осасуна» сыграли вничью

22:23
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В матче 13-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Осасуну». Встреча закончилась безрезультативной ничьей — 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Хетафе» — «Осасуна» — 0:0

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Джене, Кукурелья, Кенеди (Портильо, 81), Максимович, Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Гальего, 85), Хасон (Хайме Мата, 74).

«Осасуна»: Мартинес (Эррера, 19), Ронкалья, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль (Брандон, 58), Эрнандес, Ойер, Брашанац, Торрес, Р.Гарсия, Кардона (Мерида, 82).

Предупреждения: Видаль, 49. Р.Гарсия, 75. Брандон, 75. Хорхе Молина, 81. Ойер, 83. Ньом, 90.

Судья: Сото Градо (Испания).

10 ноября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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