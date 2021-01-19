«Хетафе» хочет арендовать Лунина у «Реала»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин вызывает интерес у нескольких клубов ла лиги, сообщает EL Gol Digital. Один из вариантов — «Хетафе».

Указано, что клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать вратаря до конца сезона. Команда идет 13-й в ла лиге.

В текущем сезоне 21-летний украинец ни разу не сыграл за «Реал». СМИ ранее сообщали, что он выйдет на поле против «Алькояно» в завтрашнем матче Кубка Испании.