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«Хетафе» хочет арендовать Лунина у «Реала»

17:11
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин вызывает интерес у нескольких клубов ла лиги, сообщает EL Gol Digital. Один из вариантов — «Хетафе».

Указано, что клуб из пригорода Мадрида хочет арендовать вратаря до конца сезона. Команда идет 13-й в ла лиге.

В текущем сезоне 21-летний украинец ни разу не сыграл за «Реал». СМИ ранее сообщали, что он выйдет на поле против «Алькояно» в завтрашнем матче Кубка Испании.

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