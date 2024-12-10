«Хетафе» дома победил «Эспаньол»

«Хетафе» в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле «Эспаньол» со счетом 1:0.

Единственный гол на восьмой минуте забил Альфаро Родригес.

После этого матча «Хетафе» с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 13 очками — на 18-й строчке.