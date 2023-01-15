«Эспаньол» в гостях победил «Хетафе»

«Эспаньол» в гостях победил «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

«Эспаньол» одержал первую победу за восемь последних матчей. Команда набрала 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Хетафе» проиграл три из последних четырех матчей и опустился на 15-ю строчку (17 очков).