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Сегодня, 17:55

«Эспаньол» в гостях победил «Хетафе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эспаньол» в гостях победил «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

«Эспаньол» одержал первую победу за восемь последних матчей. Команда набрала 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Хетафе» проиграл три из последних четырех матчей и опустился на 15-ю строчку (17 очков).

Испания. Лига 1. 17-й тур
15 янв, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Эспаньол

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обе забьют - да

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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
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