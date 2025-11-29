«Хетафе» обыграл «Эльче»

«Хетафе» выиграл у «Эльче» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

Единственный гол забил уругвайский полузащитник Мауро Арамбарри на 56-й минуте.

«Хетафе» набрал 20 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Эльче» идет на 12-й строчке — 16 очков.