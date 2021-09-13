«Хетафе» дома проиграл «Эльче»

«Эльче» на выезде обыграл «Хетафе» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Лукас Перес на 69-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча.

«Хетафе» проиграл все матчи на старте чемпионата. У команды ноль очков и 19-е место. Последним идет «Алавес», у которого также ноль очков и один матч в запасе. «Эльче» набрал пять очков и занимает девятое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Хетафе» — «Эльче» — 0:1 (0:0)

Гол: Лукас, 69.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Оливера (Сильва, 73), Куэнка, Янкто, Максимович, Арамбарри (Тимор, 32), Аленья (Поведа, 73), Мата (Витоло, 61), Энес Юнал (Рамирес, 60).

«Эльче»: Касилья, Бигас (Роко, 58), Мохика, Паласиос, Диего Гонсалес, Верду, Маскарель (Херард Гумбау, 74), Гути, Бенедетто (Каррильо, 73), Фидель (Марконе, 86), Бойе (Лукас, 58).

Предупреждения: Верду, 19. Маскарель, 24. Суарес, 52. Паласиос, 63. Рамирес, 85.

Судья: Мелеро Лопес.

13 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».