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«Хетафе» договорился об аренде нападающего «Атлетико»

12:41
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Нападающий «Атлетико» Витоло продолжит карьеру в «Хетафе». Клубы договорились об аренде 31-летнего футболиста на сезон, сообщает сайт «Хетафе».

Игрок пройдет медобследование, после чего сделка будет завершена. Завтра, 5 июля состоится презентация Витоло в качестве новичка «Хетафе».

В прошлом сезоне нападающий провел только 10 матчей в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей. Вместе с клубом из Мадрида он стал чемпионом страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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