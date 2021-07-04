«Хетафе» договорился об аренде нападающего «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Витоло продолжит карьеру в «Хетафе». Клубы договорились об аренде 31-летнего футболиста на сезон, сообщает сайт «Хетафе».

Игрок пройдет медобследование, после чего сделка будет завершена. Завтра, 5 июля состоится презентация Витоло в качестве новичка «Хетафе».

В прошлом сезоне нападающий провел только 10 матчей в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей. Вместе с клубом из Мадрида он стал чемпионом страны.