«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании

«Хетафе» и «Бетис» разошлись миром в заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Бетис» набрал 58 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги.

«Хетафе» пока не обезопасил себя от вылета в сегунду: 15-е место и 36 очков.