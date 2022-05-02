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2 мая, 23:53

«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании

Иван Шитик
Корреспондент
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«Хетафе» и «Бетис» разошлись миром в заключительном матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Бетис» набрал 58 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги.

«Хетафе» пока не обезопасил себя от вылета в сегунду: 15-е место и 36 очков.

Испания. Лига 1. 34-й тур
02 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Бетис
Хетафе
Сория Митрович Окай Йокушлу Даконам Оливера Максимович (Флорентину, 89) Арамбарри Оскар Родригес (Рамирес, 73) Суарес Майораль (Аленья, 73) Энес Юнал
Бетис
Браво Алекс Морено Виктор Руис Пеццела Сабали Каналес Родригес Тельо (Хуанми, 59) Фекир (Хоакин, 82) Руибаль (Лайнес, 59) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75)
Предупреждения
Митрович 31’  -  Руибаль 51’
Судьи
Вега (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Бетис
ФК Хетафе
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
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