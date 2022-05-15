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Сегодня, 22:26

«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и заняла второе место в чемпионате Испании

Роман Шишов
Корреспондент
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«Барселона» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.
Фото FCBarcelona, Twitter

«Барселона» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.

Каталонцы перед заключительным туром обеспечили себе второе место в таблице примеры. «Хетафе» — 14-й.

В других матчах тура «Сельта» победила «Эльче» (1:0), а Мальорка обыграла «Райо Вальекано» (2:1).

Напомним, что чемпионом досрочно стал «Реал». За третье место поборются «Атлетико» и «Севилья».

Испания. Лига 1. 37-й тур
15 мая, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Барселона
Хетафе
Сория Оливера Куэнка Окай Йокушлу Даконам Суарес Максимович (Флорентину, 81) Арамбарри Аленья (Вильяр, 66) Майораль (Рамирес, 67) Энес Юнал (Оскар Родригес, 81)
Барселона
тер Штеген Бальде (Mika Medina, 90) Лангле Мингеса Дани Алвес Пуч Бускетс Гави Депай (де Йонг, 71) Обамеянг (Фати, 62) Торрес
Предупреждения
Оливера 86’  -  Лангле 35’, Бускетс 57’
Судьи
Мансано (Испания)
ФК Барселона
ФК Хетафе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
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Валенсия

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