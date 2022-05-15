«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и заняла второе место в чемпионате Испании

Читать «СЭ» в

«Барселона» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.

Каталонцы перед заключительным туром обеспечили себе второе место в таблице примеры. «Хетафе» — 14-й.

В других матчах тура «Сельта» победила «Эльче» (1:0), а Мальорка обыграла «Райо Вальекано» (2:1).

Напомним, что чемпионом досрочно стал «Реал». За третье место поборются «Атлетико» и «Севилья».