«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и заняла второе место в чемпионате Испании
«Барселона» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» со счетом 0:0.
Каталонцы перед заключительным туром обеспечили себе второе место в таблице примеры. «Хетафе» — 14-й.
В других матчах тура «Сельта» победила «Эльче» (1:0), а Мальорка обыграла «Райо Вальекано» (2:1).
Напомним, что чемпионом досрочно стал «Реал». За третье место поборются «Атлетико» и «Севилья».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|26
|6
|4
|79-30
|84
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|
4
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|
5
|Бетис
|37
|19
|7
|11
|62-40
|64
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|16
|11
|9
|37-34
|59
|
7
|Вильярреал
|36
|15
|11
|10
|60-35
|56
|
8
|Атлетик
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|
9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|
10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|
11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|
12
|Р. Вальекано
|37
|11
|9
|17
|37-46
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|
17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|
18
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|00:00
|
Алавес – Кадис
|- : -
|22.05
|00:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.05
|00:00
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|22.05
|00:00
|
Гранада – Эспаньол
|- : -
|22.05
|00:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|22.05
|00:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|- : -
|22.05
|00:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|22.05
|00:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|22.05
|00:00
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|22.05
|00:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|31
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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