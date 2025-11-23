«Атлетико» победил «Хетафе» благодаря автоголу в концовке матча

«Атлетико» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Победу гостям принес автогол Домингоса Дуарте на 82-й минуте игры.

«Атлетико» выиграл пятый матч Ла лиги подряд. Мадридцы набрали 28 очков и занимают 4-е место в таблице чемпионата. В следующем туре «Атлетико» примет «Реал Овьедо» 29 ноября.

«Хетафе» проиграл второй матч подряд и с 17 очками — на 7-й строчке. В следующем матче клуб примет «Эльче» 28 ноября.