Гол Майораля в концовке матча принес «Хетафе» победу над «Алавесом»
«Хетафе» дома обыграл «Алавес» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол на 84-й минуте забил с пенальти Борха Майораль.
«Хетафе» с 4 очками поднялся на 11-е место. «Алавес» с 3 очками — на 14-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
6
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|4 : 2
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|1 : 0
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Альфонсо Педраса
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
Новости