Гол Майораля в концовке матча принес «Хетафе» победу над «Алавесом»

«Хетафе» дома обыграл «Алавес» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил с пенальти Борха Майораль.

«Хетафе» с 4 очками поднялся на 11-е место. «Алавес» с 3 очками — на 14-м.