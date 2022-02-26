«Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании. Игра закончилась со счетом 2:2.

У «Алавеса» голы забивали Эдгар Мендес и Гонсало Эскаланте. В составе «Хетафе» дубль оформил Энес Юнал.

На 32-й минуте матча за грубый фол был удален Хорхе Куэнка.

«Хетафе» набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Алавеса» 21 очко и 18-я позиция.