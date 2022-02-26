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Сегодня, 20:08

«Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Испании. Игра закончилась со счетом 2:2.

У «Алавеса» голы забивали Эдгар Мендес и Гонсало Эскаланте. В составе «Хетафе» дубль оформил Энес Юнал.

На 32-й минуте матча за грубый фол был удален Хорхе Куэнка.

«Хетафе» набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Алавеса» 21 очко и 18-я позиция.

Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 18:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
2:2
Алавес
Голы
Эскаланте, 45+1 (0:1), Энес Юнал, 55 (1:1), Мендес, 56 (1:2), Энес Юнал, 72 (2:2)
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Оливера Суарес (Оскар Родригес, 62) Митрович Аленья (Иглесиас, 70) Арамбарри Максимович Энес Юнал (Мата, 90+3) Рамирес (Майораль, 62)
Алавес
Пачеко Теналья Дуарте Лагуардия Лежен Лум (Пеллистри, 85) Томас Пина (Понс, 90) Эскаланте Хоселу Риоха Мендес (Вальехо, 72)
Предупреждения
Суарес 43’, Аленья 49’  -  Лум 39’, Мендес 44’, Лагуардия 58’, Эскаланте 76’
Удаления
Куэнка 32’
Судьи
Латре (Испания)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
2-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
ФК Алавес
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 - : -
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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