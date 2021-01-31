«Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью

«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

Хозяева набрали 24 очка и занимают 11-е место. У гостей 19 очков и 18-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Хетафе» — «Алавес» — 0:0

«Хетафе»: Яньес, Эчейта, Суарес, Шакла, Тимор, Максимович, Арамбарри, Аленья (Анхель, 79), Кукурелья, Мата, Кубо (Портильо, 79).

«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Тачи, Агиррегабирия (Хота, 90+2), Томас Пина, Гарсия, Хоселу, Дейверсон (Батталья, 79), Риоха (Марин, 82).

Предупреждения: Арамбарри, 9. Лежен, 24. Гарсия, 57. Суарес, 78. Яньес, 83. Ксимо Наварро, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

31 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес»