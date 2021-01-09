Хет-трик Эн-Несири помог «Севилье» обыграть «Реал Сосьедад»

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 18-го тура ла лиги.

В составе хозяев хет-трик оформил форвард Эн-Несири, забив два гола в первом тайме. У хозяев отметился Исак, еще один гол в свои ворота забил Диегу Карлос.

«Севилья» с 30 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, в активе «Реал Сосьедада» такое же количество очков и 5-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (2:2)

Голы: Эн-Несири, 4 (1:0). Диегу Карлос, 5 — в свои ворота (1:1). Эн-Несири, 7 (2:1). Исак, 14 (2:2). Эн-Несири, 46 (3:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Алейш Видаль, 70), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оскар Родригес, 85), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 85), Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (де Йонг, 89).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Саньян (Ле Норман, 46), Айен Муньос, Порту (Янузай, 78), Мерино, Субельдия, Гуриди (Барренечеа, 56), Субименди, Оярсабаль (Роберто Лопес, 78), Исак.

Предупреждения: Айен Муньос, 34. Саньян, 39. Гуриди, 43.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

9 января. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».