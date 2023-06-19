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Хесус Навас стал первым футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЧЕ и Лигу наций

Мария Гусева
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Хесус Навас.
Фото AFP

Защитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас стал первым футболистом в истории, который выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций, сообщает Squawka.

В финале Лиги наций-2023 сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии (0:0, пенальти 5:4)

Также в составе испанской команды Навас становился чемпионом мира в 2010 году и выигрывал чемпионат Европы в 2012 году.

Навас дебютировал за сборную Испании в 2009 году. Всего 37-летний защитник провел за национальную команду 48 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Хесус Навас
Футбол
Сборная Испании по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
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 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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