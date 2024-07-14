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Хесус Навас признался, что давно играет с травмой

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Испании Хесус Навас признался, что последние годы выступает с травмой бедра.

«Я играю с повреждением бедра четыре или пять лет. Но для меня важны эмоции, которые я испытываю в матчах за «Севилью» и сборную Испании», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Хесус Навас
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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4
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6
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7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
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