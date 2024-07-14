Хесус Навас признался, что давно играет с травмой

Защитник сборной Испании Хесус Навас признался, что последние годы выступает с травмой бедра.

«Я играю с повреждением бедра четыре или пять лет. Но для меня важны эмоции, которые я испытываю в матчах за «Севилью» и сборную Испании», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.