Хесус Гарсия Питарч: "Предложения по Канселу продолжают поступать, что давит на "Валенсию"

Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч считает, что защитник Жоау Канселу останется в команде до конца сезона. Ранее стало известно об интересе к португальцу со стороны "Барселоны".

– Я не знаю, что произойдет с Канселу следующим летом, но сезон он должен провести с нами, – цитирует A Bola Питарча. – В прошлом мы говорили, что и Алькасер не уйдет, но он перешел в "Барселону". Предложения продолжают поступать, что оказывает на нас давление. Канселу отрицает, что раньше хотел уйти из "Валенсии". Это одно из самых удачных приобретений нашего клуба, и он нам благодарен.