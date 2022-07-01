Хесе рассказал, почему не выиграл «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе высказался о своей фразе в начале карьеры о «Золотом мяче».

«Возможно, в тот момент я был полон уверенности, но потом у меня была очень тяжелая травма, которая отрезала меня во многих вещах. Не знаю, выиграл бы я «Золотой мяч», но без этой травмы, думаю, сейчас был бы в «Реале», — цитирует AS Хесе.

Напомним, Хесе является воспитанником «Реала». С 2013 по 2016 год он играл за основной состав мадридской команды: 18 голов и 15 голевых передач в 94 матчах.