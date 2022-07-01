Хесе рассказал, почему не выиграл «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе высказался о своей фразе в начале карьеры о «Золотом мяче».
«Возможно, в тот момент я был полон уверенности, но потом у меня была очень тяжелая травма, которая отрезала меня во многих вещах. Не знаю, выиграл бы я «Золотой мяч», но без этой травмы, думаю, сейчас был бы в «Реале», — цитирует AS Хесе.
Напомним, Хесе является воспитанником «Реала». С 2013 по 2016 год он играл за основной состав мадридской команды: 18 голов и 15 голевых передач в 94 матчах.
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|0
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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|13.08
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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