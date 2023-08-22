Хави заявил, что у Гюндогана есть ДНК «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Илкае Гюндогане.

«Гюндоган — краеугольный камень команды. У него есть ДНК «Барселоны». Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения. Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Хави Barca Universal.

32-летний немец присоединился к «Барселоне» в июле 2023 году и провел за испанский клуб 2 матча, отметившись 1 результативной передачей.