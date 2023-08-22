Хави заявил, что у Гюндогана есть ДНК «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Илкае Гюндогане.
«Гюндоган — краеугольный камень команды. У него есть ДНК «Барселоны». Он никогда не теряет мяч, делает разницу и всегда принимает правильные решения. Мы подписали контракт с Гюндоганом, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Хави Barca Universal.
32-летний немец присоединился к «Барселоне» в июле 2023 году и провел за испанский клуб 2 матча, отметившись 1 результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|3 : 0
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|0 : 0
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|4 : 3
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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