Хави заявил, что не будет менять решение об уходе из «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, может ли он поменять решение об уходе из каталонской команды после завершения текущего сезона.
«Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе. Решение было правильным, я думаю, что клубу нужно было изменение динамики и курса. И, видя реакцию команды, я полагаю, что это было хорошее решение», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|32-33
|33
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|24
|6
|7
|11
|34-46
|25
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|9.02
|23:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 2
|10.02
|16:00
|
Алавес – Вильярреал
|1 : 1
|10.02
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|0 : 1
|10.02
|20:30
|
Реал – Жирона
|4 : 0
|10.02
|23:00
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|2 : 0
|11.02
|16:00
|
Хетафе – Сельта
|3 : 2
|11.02
|18:15
|
Мальорка – Р. Вальекано
|2 : 1
|11.02
|20:30
|
Севилья – Атлетико
|1 : 0
|11.02
|23:00
|
Барселона – Гранада
|3 : 3
|12.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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