Хави заявил, что не будет менять решение об уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, может ли он поменять решение об уходе из каталонской команды после завершения текущего сезона.

«Думаю, я ясно дал понять: ничего не буду менять, я сосредоточен на повседневной работе. Решение было правильным, я думаю, что клубу нужно было изменение динамики и курса. И, видя реакцию команды, я полагаю, что это было хорошее решение», — цитирует Хави Mundo Deportivo.