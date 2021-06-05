Хави заявил, что дважды отказался возглавить «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Хави рассказал, что дважды отказался стать главным тренером «сине-гранатовых».

«Каждый раз, когда я прилетаю в Барселону, мне сразу начинают присылать сообщения по поводу клуба. Во-первых, сейчас у «Барселоны» есть тренер, это Роналд Куман. Во-вторых, я никуда не спешу. Всему свое время. К сожалению или к счастью, я дважды отказал «Барселоне» по определенным причинам — профессиональным, семейным, контрактным. Было трудно отказать, потому что я фанат «Барселоны», но предложение было несвоевременным», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за команду с 1998 по 2015 год. В данный момент 41-летний испанец возглавляет катарский клуб «Аль-Садд».