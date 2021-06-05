Хави заявил, что дважды отказался возглавить «Барселону»
Бывший футболист «Барселоны» Хави рассказал, что дважды отказался стать главным тренером «сине-гранатовых».
«Каждый раз, когда я прилетаю в Барселону, мне сразу начинают присылать сообщения по поводу клуба. Во-первых, сейчас у «Барселоны» есть тренер, это Роналд Куман. Во-вторых, я никуда не спешу. Всему свое время. К сожалению или к счастью, я дважды отказал «Барселоне» по определенным причинам — профессиональным, семейным, контрактным. Было трудно отказать, потому что я фанат «Барселоны», но предложение было несвоевременным», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.
Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за команду с 1998 по 2015 год. В данный момент 41-летний испанец возглавляет катарский клуб «Аль-Садд».
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210605/494146045112/xavi-no-tengo-prisa-por-entrenar-al-barca.html
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