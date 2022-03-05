Хави заявил, что «Барселона» в ближайшее время обсудит продление контракта с Дани Алвесом

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что клуб в ближайшее время займется вопросом продления контракта с Дани Алвесом.

«Я надеюсь, что Дани останется с нами, он — пример для подражания. Его вклад в игру команды потрясает, Алвес очень сильно помогает нам», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

38-летний Алвес перешел в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. На его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 6 матчах за команду в нынешнем сезоне. Контракт бразильца с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

До этого Дани Алвес выступал за «Барселону» с июля 2008 года по июль 2016 года.