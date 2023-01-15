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15 января, 23:54

Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны». В финале Суперкубка Испании каталонский клуб переиграл «Реал» со счетом 3:1.

42-летний специалист занял пост главного тренера «Барсы» в ноябре 2021 года.

В составе «Барселоны» Хави в качестве игрока шесть раз выигрывал Суперкубок страны.

Всего каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
0
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24 часа
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Неделя

«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

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Эльче

 7 2 1
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 9 2 1
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