Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны»

Хави завоевал первый титул на посту главного тренера «Барселоны». В финале Суперкубка Испании каталонский клуб переиграл «Реал» со счетом 3:1.

42-летний специалист занял пост главного тренера «Барсы» в ноябре 2021 года.

В составе «Барселоны» Хави в качестве игрока шесть раз выигрывал Суперкубок страны.

Всего каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.