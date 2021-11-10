Хави запретил Пике давать интервью испанскому шоу
08:13
Новый главный тренер «Барселоны» Хави запретил защитнику «сине-гранатовых» Жерару Пике давать интервью в телепрограмме El Hormiguero, сообщает Marca.
По информации источника, Хави заметил, что Пике часто появляется на мероприятиях, которые не связаны с футболом. Сообщается, что новый тренер каталонцев не хочет, чтобы футболисты его команды обращали внимание на чем-то кроме команды и ее ближайшего будущего.
Хави возглавил «Барселону» 6 ноября, контракт с 41-летним испанским специалистом рассчитан до 2024 года. «Сине-гранатовые» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками в 13 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/09/618afbbaca4741b2138b45c3.html
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