Хави: «Задача «Барселоны» — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку ла лиги»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Одного очка мало, осталось неприятное послевкусие, — приводит слова Хави Marca. — После второго гола мы должны были контролировать мяч, но нам не удалось это сделать. Надо было действовать хладнокровно, «Осасуне» удалось нас прижать«.

Также тренер назвал задачу каталонского клуба в нынешнем сезоне.

«Задача «Барселоны» — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку ла лиги, но это будет непросто», — сказал он.

После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.