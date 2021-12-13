Хави: «Задача «Барселоны» — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку ла лиги»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
«Одного очка мало, осталось неприятное послевкусие, — приводит слова Хави Marca. — После второго гола мы должны были контролировать мяч, но нам не удалось это сделать. Надо было действовать хладнокровно, «Осасуне» удалось нас прижать«.
Также тренер назвал задачу каталонского клуба в нынешнем сезоне.
«Задача «Барселоны» — продолжать конкурировать. Мы хотим войти в первую четверку ла лиги, но это будет непросто», — сказал он.
После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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