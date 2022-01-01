Хави выступил против проведения матча с «Мальоркой»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался против проведения матча чемпионата Испании против «Мальорки». Он объяснил, что многие игроки его команды вынуждены будут пропустить встречу из-за заражения коронавирусом.
«Мы будем готовиться к игре, чтобы победить. Мы привлечем игроков резервной команды. Мы — «Барселона». Но у нас 17 потерь. Я волнуюсь. Мне кажется странным, что игра не перенесена. Играть в таких условиях бессмысленно», — приводит слова Хави Marса.
Встреча 21-го тура примеры «Мальорка» — «Барселона» должна состояться в воскресенье, 2 января.
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