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Сегодня, 16:39

Хави — про Ансу Фати: «Сейчас неподходящий момент для разговоров о его продаже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об интересе к нападающему Ансу Фати со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что 20-летним футболистом интересовались «Бавария», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити».

«Мы должны быть терпеливы с ним, все у него наладится. Мы очень уверены в нем. У Фати потрясающий характер, и он является ценным игроком для клуба. Терпение, ему нужно время, сейчас неподходящий момент для разговоров о его продаже», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Фати провел за испанский клуб 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года с опцией расторжения в 1 миллион евро.

Источник: Mundo Deportivo

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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
9
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
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Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
Херман Пеццела

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Бетис

 16 2 2
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