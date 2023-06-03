Хави: «Возвращение Месси — приоритет «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Наши приоритеты ясны: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Я уже говорил с ним. Как я уже отмечал в прошлом, все зависит от самого Лео», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Месси до сих пор не получил предложения от «Барселоны».

Помимо каталонской команды в приобретении игрока заинтересован «Аль-Хиляль», который готов предложить аргентинцу очень крупный контракт. Сообщается, что команда собирается объявить о трансфере игрока 6 июня.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.