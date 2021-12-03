Хави высказался о будущем Дембеле в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию с форвардом Усманом Дембеле и его продлением контракта.
Летом 2022 года истекает его соглашение с каталонцами.
«Контракт Дембеле — не экономический вопрос. У нас есть четкая позиция, он игрок с большим талантом. Дембеле может стать лучшим игроком в мире. Это от него зависит», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Ранее сообщалбось, что в 24-летнем французе также заинтересованы «Ньюкасл», «МЮ» и «Ювентус».
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