Хави ввел новые правила для игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави ввел новые правила для игроков и тренерского штаба клуба, сообщает AS.

Теперь футболисты должны приезжать на тренировку за 1,5 часа до начала. Это необходимо для того, чтоб они успели позавтракать и выполнить индивидуальные задания. Члены тренерского штаба появляются на базе за 2 часа до тренировки.

Также игроки должны есть на клубной базе под контролем диетологов. Правильная диета должна помочь им избежать травм.

Хави вернул систему штрафов за нарушения, которая была отменена в 2017 году после того, как клуб покинул Луис Энрике. Сумма штрафов за повторные нарушения будет расти в геометрической прогрессии.

Футболистам не разрешается приходить домой после полуночи, когда до матча остается два дня. Эта мера введена для того, чтобы игроки подходили к игре в оптимальном физическом состоянии.

Также введен контроль за занятиями игроков вне базы. В частности, запрещен серфинг или езда на электробайке. Если футболисты хотят в свободное время отправиться за пределы города, им потребуется разрешение от тренерского штаба.

Также игроки должны поддерживать хороший имидж «Барселоны» и подавать пример болельщикам.