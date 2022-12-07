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Сегодня, 17:38

Хави убедил полузащитника Кессье остаться в «Барселоне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье не покинет зимой команду, сообщает As.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хави провел встречу с 25-летним игроком, на которой заявил о доверии к нему со стороны тренерского штаба.

Также Хави заверил Кессье, что он получит свой шанс сыграть за «Барселону».

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован «Тоттенхэм», который хочет приобрести его как можно быстрее.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, подписав контракт до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: As
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Хетафе – Мальорка
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