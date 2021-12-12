Хави: «У «Барселоны» есть финансовые проблемы, но надо работать над усилением состава и становиться конкурентоспособнее»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о встрече с руководством клуба, на которой ему пообещали усиление состава во время зимнего трансферного окна.

«Встреча была очень продуктивной, — приводит слова Хави Marca. — Мы много общались с руководством, и я был четок. Близится трансферное окно, и это нас шанс. У «Барселоны» есть финансовые проблемы, но надо работать над усилением состава и становиться конкурентоспособнее».

Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 17 туров каталонский клуб набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.