Хави: «У «Барселоны» есть финансовые проблемы, но надо работать над усилением состава и становиться конкурентоспособнее»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о встрече с руководством клуба, на которой ему пообещали усиление состава во время зимнего трансферного окна.
«Встреча была очень продуктивной, — приводит слова Хави Marca. — Мы много общались с руководством, и я был четок. Близится трансферное окно, и это нас шанс. У «Барселоны» есть финансовые проблемы, но надо работать над усилением состава и становиться конкурентоспособнее».
Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 17 туров каталонский клуб набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/11/61b4af5e22601d076b8b45e2.html
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