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Хави: «Тренировать «Барселону» — моя мечта»

04:30
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», прокомментировал информацию о переговорах с каталонским клубом. Он может заменить Эрнесто Вальверде.

— Тренировать «Барселону» — моя мечта, не могу этого скрывать, — цитирует испанца Sport.es. — Все в курсе этого. Поддерживаю «Барселону» от всего сердца, но сейчас сосредоточен на своем клубе. Эрик Абидаль — мой друг, много разговаривал с ним. Больше мне нечего сказать Хочу проявить уважение к «Барселоне» и Эрнесто Вальверде. Стараюсь изо всех сил в своем клубе.

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