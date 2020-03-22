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Хави сравнил подготовку Катара к ЧМ-2022 с «Барселоной» Кройфа

03:58

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», доволен подготовкой Катара к чемпионату мира-2020.

— У них есть проект, хорошие тренеры и хорошие идеи, — цитирует Sport Star Хави. — Их проект не заканчивается в 2022 году, основной целью является чемпионат мира. Это как «Барселона» много лет назад, когда приехал Йохан Кройф?. У нас тогда была идея, и сейчас у Катара есть идея. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого проекта.

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