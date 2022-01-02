Хави сообщил, что «Барселона» не может заявить Феррана Торреса из-за финансовых проблем

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что команда пока не может заявить новичка Феррана Торреса из-за финансовых проблем.

«Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист. Сейчас он восстанавливается от непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь. Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока. Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а в случае, если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана. Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами», — приводит Goal слова Хави.

«Барселона» объявила о покупке Феррана Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с «сине-гранатовыми» до конца сезона-2026/27.