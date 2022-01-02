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Хави сообщил, что «Барселона» не может заявить Феррана Торреса из-за финансовых проблем

16:34
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Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что команда пока не может заявить новичка Феррана Торреса из-за финансовых проблем.

«Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист. Сейчас он восстанавливается от непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь. Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока. Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а в случае, если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана. Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами», — приводит Goal слова Хави.

«Барселона» объявила о покупке Феррана Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с «сине-гранатовыми» до конца сезона-2026/27.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/barcelona-unable-register-55m-ferran-torres-xavi-january/bltae3711bd59572037

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Иван Торопцев все материалы автора

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