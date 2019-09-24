Хави: «Система в Катаре работает лучше, чем в Испании»

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне тренер «Аль-Садда» Хави признался, что в Катаре чувствует себя комфортнее, чем на родине. В Испании всеобщие выборы пройдут в четвертый раз за четыре года.

— Сейчас я не живу в демократической стране, но думаю, что система здесь работает лучше, чем в Испании, — цитирует ARA Хави. — Четвертые выборы? Придется голосовать. Я хочу лучшего для своего будущего и будущего моих детей. И, к сожалению, вижу, что в Испании демократическая система работает не лучшим образом.

— Стоит ли футболистам говорить о своих политических взглядах?

— В демократическом государстве, как это должно быть в Испании, люди имеют право решать. Почему бы не позволить им это сделать? Я не говорю, за независимость ли я или нет. Просто говорю, что несправедливо, что есть политзаключенные.