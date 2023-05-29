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Сегодня, 18:41

Хави считает, что возвращение Месси в «Барселону» имеет смысл

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу возможного возвращения форварда Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я сказал президенту, что возвращение Месси имеет смысл. Никаких сомнений, он идеально подходит для нашей системы и идеи. Мы с Лео продумали тактический план. Все зависит от только от него. Я думаю, он должен решить, это его дело. Я периодически общаюсь с ним», — приводит слова Хави Sport.es.

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце. Ранее сообщалось, что парижане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новое соглашение с зарплатой в 100 миллионов евро.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Источник: Sport.es
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
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 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
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 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
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 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
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 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
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