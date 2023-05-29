Хави считает, что возвращение Месси в «Барселону» имеет смысл

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу возможного возвращения форварда Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я сказал президенту, что возвращение Месси имеет смысл. Никаких сомнений, он идеально подходит для нашей системы и идеи. Мы с Лео продумали тактический план. Все зависит от только от него. Я думаю, он должен решить, это его дело. Я периодически общаюсь с ним», — приводит слова Хави Sport.es.

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце. Ранее сообщалось, что парижане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новое соглашение с зарплатой в 100 миллионов евро.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.