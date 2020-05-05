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Хави считает, что Месси отыграет на высоком уровне 5-7 лет

06:44

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси. Испанец предположил, сколько нападающий будет играть на высоком уровне.

— Если я возглавлю «Барселону», когда за нее еще играет Месси, это будет плюсом, — приводит слова Хави Marca. — У него впереди еще есть пять-семь лет карьеры на очень высоком уровне. Он отлично заботится о себе, уделяет внимание физической готовности. Уверен, что будет играть до 37, 38 или 39 лет. Нет сомнений, что он сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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