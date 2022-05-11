Хави: «Дембеле играет важную роль для «Барселоны»
Хави считает, что Дембеле играет важную роль для «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Сельтой» (3:1) в 36-м туре чемпионата Испании отметил игру нападающего Усмана Дембеле. Француз в этой встрече отметился двумя голевыми передачами.
«Дембеле? Чтобы изменить ситуацию, нужно не просто забивать голы. В первом голе Усман практически все сделал, затем он забить еще один гол Аубе. Усман важен для нас», — цитирует Barca Universe Хави.
Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» заканчивается в июне. На счету Дембеле в этом сезоне 13 голевых передач и 2 гола в 30 матчах во всех турнирах.
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|9
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|72
|
3
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|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
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|9
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|
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|
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|
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|13
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|
9
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|46
|
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|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
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|7
|21
|28-60
|28
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38 тур
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 1
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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