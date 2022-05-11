Хави: «Дембеле играет важную роль для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Сельтой» (3:1) в 36-м туре чемпионата Испании отметил игру нападающего Усмана Дембеле. Француз в этой встрече отметился двумя голевыми передачами.

«Дембеле? Чтобы изменить ситуацию, нужно не просто забивать голы. В первом голе Усман практически все сделал, затем он забить еще один гол Аубе. Усман важен для нас», — цитирует Barca Universe Хави.

Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» заканчивается в июне. На счету Дембеле в этом сезоне 13 голевых передач и 2 гола в 30 матчах во всех турнирах.