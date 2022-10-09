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9 октября, 08:39

Хави считает, что Дембеле должен делать гораздо больше для «Барселоны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о нападающем клуба Усмане Дембеле.

«У него огромный потенциал, и мы очень довольны его профессионализмом. Он имеет большое значение для нас, но он должен верить в это и делать гораздо больше, отдаваться в каждой игре, потому что он может», — приводит SportBild слова Хави.

Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» в 2017 году. Летом 2022 года он продлил контракт с клубом.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 7 матчей за команду Хави в ла лиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/fc-barcelona-xavi-ousmane-dembl-muss-viel-mehr-tun-81556724.sportMobile.html
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
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3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
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 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
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 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
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15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
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Эспаньол – Вальядолид
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