Хави считает, что «Барселона» должна была обыгрывать «Севилью»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями после перенесенного матча четвертого тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:1).

«Есть ощущение горечи от результата, — цитирует специалиста Marca. — Думаю, что мы показали хорошую игру. Конечно, нам нужно прибавлять. Нам нужно быть более терпеливыми. Мы должны придерживаться нашей игровой модели. Мы на правильном пути.

Мы потеряли два очка. Мы играли хорошо и заслуживали победить. Команда растет и уже прибавила во многих аспектах. Несмотря на ничью, я горд своей командой. Нам не повезло. Удар Гави головой, удар Дембеле в штангу...

В плане стратегии «Севилья» опережает «Барселону». Наша команда прибавляет. Горжусь командой, но не ничьей".

На 32-й минуте Алехандро Гомес вывел хозяев вперед. Рональд Араухо сравнял результат на 45-й минуте. На 64-й минуте у «Севильи» был удален Жюль Кунде.

«Севилья» набрала 38 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице. У «Барсы» 28 очков и седьмое место.