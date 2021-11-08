Хави раздал автографы болельщикам «Барселоны» после официальной презентации

На стадионе «Камп Ноу» прошла презентация нового главного тренера «Барселоны» Хави. 41-летний испанский специалист подписал соглашение с каталонским клубом на поле арены.

После этого он нашел время, чтобы пообщаться с фанатами и раздать автографы.

Xavi took some time to sign autographs after becoming Barcelona manager ??? pic.twitter.com/mGo5PCxXN5 — ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2021

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/24.

Хави с 1998 по 2015 год в качестве игрока «Барселоны» провел 767 матчей и выиграл 25 титулов. Хави восемь раз победил в ла лиге и четыре раза — в Лиге чемпионов.