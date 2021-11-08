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Хави раздал автографы болельщикам «Барселоны» после официальной презентации

19:57
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На стадионе «Камп Ноу» прошла презентация нового главного тренера «Барселоны» Хави. 41-летний испанский специалист подписал соглашение с каталонским клубом на поле арены.

После этого он нашел время, чтобы пообщаться с фанатами и раздать автографы.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/24.

Хави с 1998 по 2015 год в качестве игрока «Барселоны» провел 767 матчей и выиграл 25 титулов. Хави восемь раз победил в ла лиге и четыре раза — в Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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