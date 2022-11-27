Хави рассказал, почему отказался тренировать сборную Бразилии

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему отказался работать в сборной Бразилии до прихода в каталонский клуб.

«Это была неожиданная возможность. Я общался с ними через своего агента, и я мог войти в тренерский штаб Тите. Но я хотел быть главным тренером, и я дождался своей возможности оказаться в «Барселоне», — цитирует Хави Goal.com.