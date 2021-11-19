Хави рассказал о подготовке «Барселоны» к матчу с «Эспаньолом»
Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 14-го тура ла лиги против «Эспаньола» высказался о готовности своей команды.
«Состав «Барселоны» мне нравится. Мы настоящая семья, команда, доволен всем. Нас будут оценивать по результату. Все зависит от меня и моего штаба. Мы серьезно работали на этой неделе: занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали», — цитирует Хави Marca.
Матч «Барселона» — «Эспаньол» состоится 20 ноября. Начало — в 23.00 (мск). Каталонцы с 17 очками занимают 9-е место в турнирной таблице.
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