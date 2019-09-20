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Хави рассказал, кто станет символом новой «Барселоны»

22:44
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Экс-полузащитник «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кто будет символом новой эпохи каталонского клуба.

— Френки Де Йонг может на поле абсолютно все, — цитирует Хави Marca. — То, как он возвращает мяч, как отдает передачи и как тяжело у него этот мяч отобрать. Этот парень будет символом новой эпохи «Барселоны!».

Де Йонг сыграл за «Барселону» 4 матча в чемпионате Испании, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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